МВД: Силовики штурмували Шевченківський суд, підозрюваний підірвав себе

Підозрюваний у вибуху в Шевченківському райсуді Києва загинув на місці події при штурмі силовиків, двох правоохоронців поранено, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник МВС Ігор Клименко в Telegram і в ефірі національного телемарафону.

"Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе. Під час штурму приміщення поранені двоє бійців КОРДу. Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці".

В ефірі національного телемарафону Клименко підтвердив, що чоловіком, який влаштував вибух нині в суді, є Ігор Гуменюк, чия справа тривала 8 років.

Гуменюка доставили 5 липня на чергове засідання суду. Після засідання він, за попередньою інформацією, підірвав невстановлені вибухові пристрої в туалеті і спробував утекти. Його зупинили караульні пострілом у повітря. Після цього Гуменюк забарикадувався в конвойному приміщенні. При штурмі, за поепередніми даними пролугнав ще один вибух, внаслідок якого загинув сам Гуменюк, двоє КОРДівців отримали поранення нижніх кінцівок.

На запитання журналістів, як підсудному вдалося пронести вибухові пристрої, Клименко відповів, що це має вставноити слідство.