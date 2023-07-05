Російські окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
Російські ставленики заявили про удар по адміністрації окупованої ними Волновахи Донецької області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує так званого "мера" Волновахи Костянтина Зінченка.
За словами Зінченка пошкоджено один із поверхів у лівому крилі будівлі.
"Було два прильоти. Один у ліве крило будівлі, інший біля будівлі. Руйнування є. Зараз оцінюємо, наскільки серйозні. Інформації про постраждалих поки немає".