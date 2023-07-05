Зеленський ввів санкції проти 18 юросіб, пов’язаних з Росією

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти 18 юридичних осіб, які повʼязані з Росією, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив президент у Telegram, указ №371/2023 від 5 липня.

"Новий санкційний крок нашої держави. Обмеження застосовані проти 18 юридичних осіб, які повʼязані з потенціалом держави-терориста. Підписав сьогодні відповідний указ".

Президент підкреслив, що діяльність усіх фізичних та юридичних осіб, на якій ґрунтується здатність російського режиму тероризувати Україну та міжнародний порядок, заснований на правилах, має бути заблокована.

Він також додав, що влада робить усе, щоб усі санкції були синхронізовані у максимальній кількості юрисдикцій.

Санкції введені на 10 років проти компаній: