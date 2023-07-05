Столтенберг розповів, скільки "вагнерівців" вирушили до Білорусі
До Білорусі після провалу заколоту відправилася лише частина бойовиків російської ПВК "Вагнер", повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю виданню Politico.
"Ми бачили деякі приготування до розміщення сил Вагнера… Ми поки що не бачили, щоб їх прибуло так багато", — сказав Столтенберг.
"Ми, звичайно, уважно стежимо за тим, що відбувається у Білорусі… Що ми бачили, так це те, що сили "Вагнера" продовжують діяти в Африці", — зазначив він, наголосивши, що, хоча не багато хто вирушив до Білорусі, "деякі знаходяться в Україні, але не на передовій".
Проте генеральний секретар був обережний у своїй оцінці того, що чекає на "Вагнера" далі.
"Я думаю, що ще зарано робити якісь остаточні висновки для "Вагнера" про наслідки недавніх подій", — сказав він.
Увечері 23 червня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські військові завдали удару по табору найманців, в результаті якого "загинула величезна кількість бійців". Міноборони РФ назвало цю заяву "інформаційною провокацією".
Пригожин закликав усіх росіян приєднатися до нього, щоб закінчити "з цим неподобством" та "відновити справедливість" у РФ. У Ростові у заручники до вагнерівців потрапив заступник міністра оборони Росії.
Увечері 24 червня Пригожин заявив, що його бойовики розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку до польових таборів. Пізніше Пригожин пояснив, що організував похід на Москву не для того, щоб повалити російську владу, а щоб зберегти незалежність ПВК.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що переконав главу РФ Володимира Путіна жорстко не розправлятися з заколотом ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.