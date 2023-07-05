Столтенберг розповів, скільки "вагнерівців" вирушили до Білорусі

До Білорусі після провалу заколоту відправилася лише частина бойовиків російської ПВК "Вагнер", повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю виданню Politico.

"Ми бачили деякі приготування до розміщення сил Вагнера… Ми поки що не бачили, щоб їх прибуло так багато" , — сказав Столтенберг.

"Ми, звичайно, уважно стежимо за тим, що відбувається у Білорусі… Що ми бачили, так це те, що сили "Вагнера" продовжують діяти в Африці" , — зазначив він, наголосивши, що, хоча не багато хто вирушив до Білорусі, "деякі знаходяться в Україні, але не на передовій".

Проте генеральний секретар був обережний у своїй оцінці того, що чекає на "Вагнера" далі.

"Я думаю, що ще зарано робити якісь остаточні висновки для "Вагнера" про наслідки недавніх подій" , — сказав він.

Увечері 23 червня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські військові завдали удару по табору найманців, в результаті якого "загинула величезна кількість бійців". Міноборони РФ назвало цю заяву "інформаційною провокацією".

Пригожин закликав усіх росіян приєднатися до нього, щоб закінчити "з цим неподобством" та "відновити справедливість" у РФ. У Ростові у заручники до вагнерівців потрапив заступник міністра оборони Росії.

Увечері 24 червня Пригожин заявив, що його бойовики розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку до польових таборів. Пізніше Пригожин пояснив, що організував похід на Москву не для того, щоб повалити російську владу, а щоб зберегти незалежність ПВК.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що переконав главу РФ Володимира Путіна жорстко не розправлятися з заколотом ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.