Вибухи в Шевченківському суді Києва: поліція показала кадри спецоперації

Національна поліція оприлюднила відео з місця проведення спецоперації у Шевченківському суді Києва, в результаті якої загинув підсудний Ігор Гуменюк, який влаштував вибух і спробував утекти, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба НПУ.

На відео зафіксовано прибуття правоохоронців та інших служб на місце події, захід КОРДівців до приміщення суду.

Один із них представляється перемовником.

Деталі штурму не оприлюднюються. Поліцейські показали лише, як двох поранених КОРДівців забирають медики.

Що передувало: Підозрюваного у вбивстві нацгвардійців під Верховною Радою в 2015 році Ігоря Гуменюка 5 липня доставили на чергове засідання суду.

Після засідання він, за попередньою інформацією, підірвав невстановлені вибухові пристрої в туалеті і спробував утекти. Його зупинили караульні пострілом у повітря. Після цього Гуменюк забарикадувався в конвойному приміщенні.

При штурмі, за поепередніми даними пролунав ще один вибух, внаслідок якого загинув сам Гуменюк, двоє КОРДівців отримали поранення нижніх кінцівок.

За вказівкою міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, в Національній гвардії розпочато службове розслідування для всебічного та об'єктивного встановлення всіх обставин події, що трапилась, зокрема щодо правильності дій особового складу варти НГУ, яка здійснювала конвоювання підсудного до суду.