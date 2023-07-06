Зеленський створив 10 військових адміністрацій у Запорізькій області — указ

Зеленський створив 10 військових адміністрацій у Запорізькій області — указ
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення нових військових адміністрацій у Запорізькій області, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті президента.

Згідно з указом президента було утворено:

  • Великобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
  • Веселівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Гуляйпільську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
  • Костянтинівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Малинівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
  • Мирненську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Новоуспенівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Олександрівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Федорівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
  • Якимівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області.
"Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього указу", - сказано в повідомленні.

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