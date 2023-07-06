Зеленський просив більше озброєння у союзників для пришвидшення контрнаступу
Президент Володимир Зеленський заявив, що просив у союзників України пришвидшити постачання озброєння для початку контрнаступу, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
Про це він розповів в інтерв'ю CNN.
"Я вдячний США як лідерам за нашу підтримку, але я сказав їм, а також європейським лідерам, що ми хотіли б почати наш контрнаступ раніше, і нам потрібна вся зброя. і матеріальні засоби для цього. чому Просто тому, що якщо ми почнемо пізніше, це піде повільніше", - розповів Зеленський.
Він додав, що повільне постачання озброєння може призвести до деяких труднощів на фронті та сповільнення контрнаступу.
"Я хотів, щоб наш контрнаступ відбувся набагато раніше, тому що всі розуміли, що якщо контрнаступ розгорнеться пізніше, то більша частина нашої території буде замінована. Ми даємо ворогові час і можливість розставити більше мін і підготувати рубежі оборони", - сказав президент.