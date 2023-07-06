Зеленський просив більше озброєння у союзників для пришвидшення контрнаступу

Президент Володимир Зеленський заявив, що просив у союзників України пришвидшити постачання озброєння для початку контрнаступу, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

"Я вдячний США як лідерам за нашу підтримку, але я сказав їм, а також європейським лідерам, що ми хотіли б почати наш контрнаступ раніше, і нам потрібна вся зброя. і матеріальні засоби для цього. чому Просто тому, що якщо ми почнемо пізніше, це піде повільніше" , - розповів Зеленський.

Він додав, що повільне постачання озброєння може призвести до деяких труднощів на фронті та сповільнення контрнаступу.