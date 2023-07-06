Блінкен закликав Туреччину підтримати членство Швеції в НАТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом закликав Анкару підтримати членство Швеції в НАТО напередодні саміту альянсу, що відбудеться наступного тижня, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Блінкен під час телефонного спілкування з главою МЗС Туреччини наголосив на "важливості єдності НАТО в такий критичний час".

Так, урядовець попросив турецьку сторону "дати добро" Швеції на долучення до Північноатлантичного альянсу, розповів офіційний представник держдепартаменту Метью Міллер.

Також Блінкен звернув увагу, що США та Туреччина "мають давні та міцні двосторонні зв'язки у сфері оборони", і що здатність Анкари працювати з НАТО "є пріоритетом".

Заклики членів НАТО до Туреччини щодо вступу Швеції

Перед цим президент США Джо Байден заявив після зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, що інші держави "цілком підтримують" членство Стокгольма в Альянсі.

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спільної заяви з польським колегою Маріушем Блащаком закликав Туреччину не зволікати з дозволом про ухвалення Швеції до НАТО.

Нагадаємо також, що генсек НАТО Єнс Столтенберг минулого місяця заявив, що Швеція та Туреччина проведуть зустріч на високому рівні в Брюсселі з питання можливого вступу Швеції до НАТО до саміту альянсу у Вільнюсі цього місяця.

Чому Туреччина блокує вступ Швеції

Анкара не схвалює заявку Швеції на приєднання до Північноатлантичного альянсу з низки причин. Зокрема, Туреччина стверджує, що ця скандинавська країна дозволяє членам курдських організацій, яких Анкара вважає терористичними угрупованнями, залишатися та діяти у країні. Йдеться насамперед про "Робітничу партію Курдистану" (РПК).

Перед цим у 2023 році Швеція змінила свої закони про тероризм, оголосивши членство у цих групах злочином. Однак залишається незрозумілим, чи це переконає Туреччину дозволити країні вступити до НАТО.

Так, нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що країна не скасує свою протидію вступу Швеції до НАТО, якщо Стокгольм не припинить укривати групи, які Анкара вважає терористами.