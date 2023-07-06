ЗСУ наступають на п'яти напрямках і завдали ударів по тилу окупантів — ISW
Українські військові ведуть наступальні дії на п'яти ділянках фронту і досягли успіхів на деяких напрямках. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Наталія Кава, РБК-Україна.
Як показують геолокаційні кадри, українські сили просунулися на Бахмутському напрямку: на південний захід від Берхівки, на захід від Ягідного і на південний захід від Бахмута.
Окрім цього ЗСУ провели серію ракетних ударів по російських тилових позиціях уздовж усього фронту. Зокрема було завдано ударів по складу боєприпасів у Макіївці Донецької області. Окрім цього зафіксовано українські удари по російських позиціях поблизу Дебальцевого та по залізничній станції в Ясинуватій.
Ключові висновки ISW:
- За повідомленнями, 5 липня українські війська провели контрнаступальні операції на п'яти ділянках фронту і досягли успіхів на деяких напрямках.
- Вночі та вдень 5 липня українські війська завдали низку ракетних ударів по тилових позиціях росіян уздовж усього фронту.
- Росія, ймовірно, продовжує створювати інформаційні умови для можливого нападу на ЗАЕС під фальшивим прапором, але наразі малоймовірно, що це може призвести до радіологічного інциденту.
- Українські офіційні особи повідомили, що Росія продовжує закуповувати іранські безпілотники Shahed та створює умови для виробництва цих безпілотників у Росії за сприяння Ірану.
- Президент Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента Росії Володимира Путіна від погроз застосувати ядерну зброю в Україні під час свого візиту до Москви наприкінці березня.
- Російські та українські війська продовжили наземні обстріли на лінії Авдіївка-Донецьк.
- Російські чиновники створюють інформаційні приводи для перенесення регіональних виборів в окупованій Україні, ймовірно, через побоювання щодо успішних українських контрнаступів.