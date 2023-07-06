ЗСУ наступають на п'яти напрямках і завдали ударів по тилу окупантів — ISW

Українські військові ведуть наступальні дії на п'яти ділянках фронту і досягли успіхів на деяких напрямках. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як показують геолокаційні кадри, українські сили просунулися на Бахмутському напрямку: на південний захід від Берхівки, на захід від Ягідного і на південний захід від Бахмута.

Окрім цього ЗСУ провели серію ракетних ударів по російських тилових позиціях уздовж усього фронту. Зокрема було завдано ударів по складу боєприпасів у Макіївці Донецької області. Окрім цього зафіксовано українські удари по російських позиціях поблизу Дебальцевого та по залізничній станції в Ясинуватій.

Ключові висновки ISW: