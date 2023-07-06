Буданов: Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС тихенько спадає

Загроза російського теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції "зменшується", повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Про це він розповів у інтерв'ю The Times, повідомляє Ліга.net.

Зазначається, що він відмовився назвати причини, через які загроза російської диверсії на ЗАЕС "зменшується".

Буданов сказав, що Україна робить певні публічні та непублічні дії в "цій сфері".

На думку глави розвідки, наразі зменшується загроза техногенної катастрофи з боку загарбників.

"І я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи тихенько спадає" , – зауважив він.

Раніше в МАГАТЕ заявили﻿, що під час нещодавніх інспекцій на Запорізькій АЕС ознак мінування там не виявили, але уважно стежать за ситуацією з огляду на заяви про загрозу диверсії.