У Білому домі прокоментували позицію США щодо членства України в НАТО

Сполучені Штати вважають, що двері НАТО для України відчинені, й рішення про це буде прийняте за згоди всіх країн-членів після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам Альянсу, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час пресбрифінгу.

"Ми дуже чітко заявили, що ми віддані політиці відкритих дверей НАТО" , - акцентувала представниця Білого дому.

При цьому вона нагадала, що будь-яке рішення щодо членства в Північноатлантичному альянсі приймається між 31 союзником, а також країною-претенденткою на членство.

"Тож, у цьому випадку, коли йдеться про Україну, ми обговорювали з нашими союзниками по НАТО й Україною, як ми можемо колективно підтримати прагнення України до євроатлантичної інтеграції" , - зауважила представниця адміністрації США.

Жан-П'єр зазначила, що не вдаватиметься до подробиць дипломатичних перемовин. Водночас вона нагадала висловлювання президента Байдена про те, що "Україні доведеться провести реформи, щоби відповідати таким самим стандартам, як і будь-якій іншій країні НАТО, перш ніж приєднатися (до Альянсу – ред.)".