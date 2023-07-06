ЗСУ за добу знищили 600 окупантів, 6 танків та 22 артсистеми — Генштаб

ЗСУ за добу знищили 600 окупантів, 6 танків та 22 артсистеми — Генштаб
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще приблизно 600 окупантів, а також знищили 6 танків, 22 артилерійські системи та іншу техніку противника.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 232300 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків — 4068 (+6),
  • бойових броньованих машин — 7932 (+15),
  • артилерійських систем — 4310 (+22),
  • РСЗВ — 657 (+1),
  • засобів ППО — 404 (+9),
  • літаків — 315 (+0),
  • гелікоптерів — 309 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3635 (+21),
  • крилатих ракет — 1264,
  • кораблів /катерів — 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6888 (+23),
  • спеціальної техніки — 605 (+7).

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