ЗСУ за добу знищили 600 окупантів, 6 танків та 22 артсистеми — Генштаб
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще приблизно 600 окупантів, а також знищили 6 танків, 22 артилерійські системи та іншу техніку противника.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 232300 (+600) осіб ліквідовано,
- танків — 4068 (+6),
- бойових броньованих машин — 7932 (+15),
- артилерійських систем — 4310 (+22),
- РСЗВ — 657 (+1),
- засобів ППО — 404 (+9),
- літаків — 315 (+0),
- гелікоптерів — 309 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3635 (+21),
- крилатих ракет — 1264,
- кораблів /катерів — 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6888 (+23),
- спеціальної техніки — 605 (+7).