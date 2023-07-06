Саміт НАТО не виправдає очікувань українців, - Буданов

Саміт НАТО, який пройде 11-12 липня у Вільнюсі, навряд чи виправдає очікувань громадян України.﻿ Про це, з посиланням на інтерв'ю керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова британському виданню The Times, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Він вважає, що Україна не отримає запрошення до Альянсу на саміті.

"Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не будуть задоволені" , - сказав Буданов.

Керівник ГУР заявив, що на саміті будуть "оголошені деякі слова, але нічого більше".

"Я цілком впевнений, що говоритимуть: я бачив чернетки промов" , - додав розвідник.

Саміт НАТО у Вільнюсі

На саміті у Литві Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу після закінчення війни. При цьому президент України Володимир Зеленський вважає, що країна має усі підстави для цього.

Україна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству.

Окрім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що на саміті союзники ухвалять рішення про зближення України з Альянсом.

При цьому президент Литви Гітанас Науседа вважає, що саміт не розчарує українців. За його словами, держава отримає "не все з того, на що розраховує у своїх максимальних планах, але точно отримає багато".