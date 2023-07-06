Супутник зафіксував нові об’єкти на даху 4 енергоблоку ЗАЕС
Появу нових об'єктів на даху четвертого енергоблоку Запорізької АЕС зафіксував на супутникових знімках сервіс Planet Labs. Про це пише видання Радіо Свобод.
"На супутникових знімках ЗАЕС видно появу нових об'єктів на даху IV енергоблоку, про мінування якого повідомляв Генштаб", - йдеться в дописі видання.
Повідомляється, що фото були зроблені 5 липня.
Роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху.
Водночас видання дослідило супутникові фото з IV енергоблоку ЗАЕС за останні півтора роки і пише, що подібних об’єктів не було видно на жодному знімку за цей час.
Генштаб повідомляв, що окупанти також замінували дах ІІІ енергоблоку.