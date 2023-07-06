Чиновникам, депутатам та вченим проіндексували пенсії

В Україні з 1 липня автоматично (без звернень пенсіонерів) індексовано на 19,7% пенсії деяким категоріям. Виплата перерахованих пенсій проводиться з липня у встановлені пенсіонерам дати, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

Перерахунок пенсій проведено 19 419 пенсіонерам, середній розмір підвищення - 1020,71 грн.

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