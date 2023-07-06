Чиновникам, депутатам та вченим проіндексували пенсії
В Україні з 1 липня автоматично (без звернень пенсіонерів) індексовано на 19,7% пенсії деяким категоріям. Виплата перерахованих пенсій проводиться з липня у встановлені пенсіонерам дати, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.
Перерахунок пенсій проведено 19 419 пенсіонерам, середній розмір підвищення - 1020,71 грн.
З них:
- 16 989 пенсіонерам, яким пенсії призначено відповідно до закону"Про державну службу", в середньому виплати підвищено на 1046,70 грн;
- 659 пенсіонерам до закону "Про статус народного депутата України", - на 1450,98 грн;
- 1574 пенсіонерам до закону "Про службу в органах місцевого самоврядування" - на 634,89 грн;
- 197 пенсіонерам до закону "Про наукову і науково-технічну діяльність" - на 422,51 грн.