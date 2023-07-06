У Польщі розповіли, як відреагують на удар РФ по ЗАЕС
Якщо Росія завдасть удару Запорізькій АЕС, Польща відреагує відповідним чином, заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в ефірі програми BBC Newsnight, повідомляє Дзеркало тижня.
«Це буде нова, абсолютно нова ситуація. Тож ми відреагуємо адекватно» , — наголосив він.
Він пояснив, що використання цього виду зброї чи вдавання до подібного шантажу створять абсолютно нову ситуацію не лише для України, а й торкнеться значної частини території НАТО.
«Тому це вимагатиме адекватної реакції. І не чекайте, що я вам розповім, якою саме вона буде» , - заявив міністр закордонних справ Польщі.