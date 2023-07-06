У ЗСУ розповіли, ким РФ замінила "вагнерівців" на Бахмутському напрямку

Після виведення найманців ПВК "Вагнера" з України, Міноборони РФ довелося поповнювати нестачу живої сили, зокрема на Бахмутському напрямку, іншими підрозділами. Угруповання військ вийшло досить "строкатим", пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Угруповування "Вагнера" повністю втратило свою боєздатність через десятимісячні бої, в яких сили оборони завдали їм колосальних втрат. Вони були повністю виведені з території України" , - констатував він.

За словами спікера, Росія замінила "вагерівців" на Бахмутському напрямку повітряно-десантними підрозділами, підрозділами піхоти, підрозділами "Барс", підрозділами деяких ПВК по типу "Ветеран" чи "Патріот", які афільовані з російським Міноборони, а також новоствореними штурмовими ротами "Шторм-Z".

Відповідаючи на питання, чому угруповування російських військ на Бахмутському напрямку таке "строкате", Череватий відповів, що у Росії просте немає чим поповнювати особовий склад.