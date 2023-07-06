Всю українську економіку витягують не більше ніж 7 млн осіб — дослідження

Нині в Україні економічно активними є близько 11,7 млн. осіб, з яких працюють орієнтовно до 9,3 млн. Ще майже 2,7 млн. є безробітними. Такі дані оприлюднили експерти Українського інституту майбутнього (UIF) під час презентації Прогнозу економіки України на 2023-2024 роки, повідомляє Новое время.

"За нашими підрахунками, зараз в Україні є близько 28,5 млн. осіб. Але важлива не загальна цифра, а структура. Серед усіх цих 28,5 мільйонів у нас 16,8 мільйона це економічно неактивне населення - пенсіонери, діти. Економічно активними є десь 11,7 мільйона, але працюють реально з них лише орієнтовно 9-9,3 мільйона Якщо від цієї цифри відібрати ще бюджетників, то залишається 6-7 мільйонів людей, які, по суті, є тією "упряжкою", яка тягне на собі всю економіку" , - розповіла експерт економічних програм UIF Яна Лаврик.

Вона наголосила, що ситуація надалі може погіршуватися. Якщо населення продовжить і далі емігрувати, нікому буде створювати ВВП в Україні, платити податки, а отже — країна не зможе не лише обслуговувати бюджет, а й виконуватимуть соціальні зобов'язання.

"Дефіцит трудових ресурсів призведе до підвищення податків, тому що це природно: якщо на одну працюючу людину припадатиме двоє непрацюючих, щоб їх забезпечити, доведеться посилювати податкове навантаження. Отже, звідси отримаємо фіскалізацію економіки" , - наголосила дослідниця.

Тому, на її переконання, міграційна політика України, а саме питання повернення українців з-за кордону та залучення нових мігрантів, має стати для уряду пріоритетом номер один.