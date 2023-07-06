Шмигаль пропонує перекласти проблеми водоканалів на місцеві бюджети

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що тарифи на холодну воду поки що можна не підвищувати, а збитки водоканалів можна було б покрити коштом профіциту місцевих бюджетів. Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє ЛігаБізнес.

"Тариф на електроенергію для водоканалів не підіймався, по-перше. По-друге, я наголосив на тому, що місцеві бюджети мають залишки на рахунках і можуть підтримати свої комунальні підприємства, які мають надавати людям якісну питну воду" , – сказав Шмигаль.

За його словами, місцеві бюджети мають 150 млрд грн і могли б використати ці гроші на покриття збитків водоканалів.

29 червня Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг підвищила﻿ тарифи на водопостачання і водовідведення для трьох десятків водоканалів, але уже за кілька днів скасувала﻿ своє рішення. Це сталося після того, як президент Володимир Зеленський назвав дії НКРЕКП "ганебним рішенням".