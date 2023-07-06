Допомога Україні приносить користь США - сенатор МакКоннелл

Лідер меншості в Сенаті Мітч МакКоннелл наголошує на важливості продовження допомоги Україні, повідомляє Дзеркало тижня.

За його словами, в обох політичних партіях є критики, які вважали, що війна в Україні не є важливою для Сполучених Штатів.

"Це не моя точка зору, це не думка більшості республіканців у Сенаті та демократів" , - сказав він, описуючи боротьбу з Росією як "найважливіше, що зараз відбувається у світі".

Лідер республіканців сказав, що фінансування також приносить користь США, оскільки половина коштів витрачається у США на виробництво зброї.

Він наголосив, що наслідки російського вторгнення в Україну виявилися не такими, як припускав Володимир Путін, який сподівався, що йому вдасться розколоти НАТО. Проте загроза російській агресії згуртувала широку коаліцію країн для підтримки України, включаючи країни Азії, які прагнуть надіслати меседж президенту Китаю Сі Цзіньпіну.

"Все сталося не так, як припускав Путін" , - сказав МакКоннелл.

Він також висловив сподівання, що наступного тижня на саміті НАТО відбудеться розширення Альянсу шляхом приєднання Швеції до нього.