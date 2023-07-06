Зеленський: Заколот Пригожина підтримали майже 20 регіонів Росії

Мешканці 18 чи 19 регіонів Російської Федерації підтримали бунт Євгена Пригожина, а представники 21 регіону - політику президента РФ Володимира Путіна, що демонструє розбалансовані настрої у російському суспільстві, повідомляє Укрінформ.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв‘ю CNN.

Глава Української держави підкреслив, що стрімке просування представників ПВК "Вагнер" углиб Росії та окупація деяких регіонів свідчить, зокрема, про те, що Путін не контролює безпекову ситуацію в регіонах.

Зеленський зауважив, що майже вся російська армія - на території України, тому "вагнерівці" так легко йшли територією Росії.

"Ми бачимо дуже цікаву аналітику: половина Росії підтримала Пригожина, половина Росії підтримала Путіна. 18 чи 19 регіонів Росії конкретно підтримали дії Пригожина і 21 регіон конкретно підтримав Путіна. Ще деякі регіони балансували – не знали, кого підтримати. Ми бачимо наступні процеси: половина людей у Росії коливається" , — зазначив президент України.

Він констатував, що глава Росії – "інша щодо потужності людина".

"Людина стара, неенергійна. Людина, яка не контролює процеси" , – додав Зеленський.

Глава Української держави наголосив, що Путін допустив історичну помилку, розпочавши наступ на Україну. "Цей наступ породив усе інше: силу "вагнерівців", відомість Пригожина, неконтрольованість у Росії. До цього призвело повномасштабне вторгнення" , – аргументував він.

Зеленський підкреслив, що саме в цей момент, коли президент РФ слабкий, світові потрібно тиснути на нього.