У Болгарії посилили заходи безпеки напередодні візиту Зеленського

У Софії посилили заходи безпеки перед очікуваним візитом президента України Володимира Зеленського 6 липня, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Очікується, що Зеленський прибуде до Болгарії близько обіду. Він подорожуватиме урядовим AirBus, який сьогодні вилетів із Софії о 7:01 ранку та приземлився в Кишиневі о 7:59 ранку. З Кишинева він має відправитися о 10:50.

У програмі президента України передбачена зустріч із прем'єр-міністром Болгарії Миколою Денковим і віце-прем'єр-міністром Марією Габрієль.

На завершення запланована зустріч із главою держави Руменом Радевим.

При цьому у Софії посилили заходи безпеки, навколо урядових будівель перебуває велика кількість правоохоронців.

Зокрема, перекрито рух транспорту в районі Ради міністрів. На місці працюють численні патрулі та жандармерія.

Візит Зеленського до Болгарії

4 липня болгарське видання "24 часа" з посиланням на дипломатичні джерела повідомило﻿ про можливий візит Зеленського до Болгарії. Туди його запросив приїхати новий уряд країни.

Вчора візит Зеленського підтвердив﻿ міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев та перепросив через витік інформації у ЗМІ.