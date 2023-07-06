Шмигаль розповів про плани підвищення податків
Податкову систему повертають до рівня, який був до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Після цього Уряд не планує інших підвищень податків, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону, повідомляє Дзеркало тижня.
"Повернення до довоєнного рівня податків відбулося з 1 липня, це було прописано у законодавстві. Частково ми очікуємо, що повернення податків до довоєнного рівня відбудеться через ухвалення відповідного закону Верховною Радою з 1 серпня" , - зазначив він.
За його словами, йдеться про спрощену систему оподаткування, зокрема повернення до 5% замість 2%.
"Інших змін, окрім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо, і, впевнений, не допустимо. Податкова система буде стабілізована на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії" , - наголосив прем'єр.