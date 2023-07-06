Шмигаль розповів про плани підвищення податків

Податкову систему повертають до рівня, який був до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Після цього Уряд не планує інших підвищень податків, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону, повідомляє Дзеркало тижня.

"Повернення до довоєнного рівня податків відбулося з 1 липня, це було прописано у законодавстві. Частково ми очікуємо, що повернення податків до довоєнного рівня відбудеться через ухвалення відповідного закону Верховною Радою з 1 серпня" , - зазначив він.

За його словами, йдеться про спрощену систему оподаткування, зокрема повернення до 5% замість 2%.