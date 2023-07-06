СБУ затримала жителя Торецька, який зливав позиції ЗСУ під Бахмутом

Служба безпеки затримала жителя Торецька, який "зливав" у Телеграм-бот ФСБ позиції української артилерії під Бахмутом.

Про це йдеться﻿ в повідомленні СБУ.

Підозрюваний збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку. Насамперед він намагався виявити локації української артилерії, у тому числі бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного, коли той виходив з дому для здійснення прихованого спостереження за підрозділами українських військ.

"У своїх повідомленнях він зазначав орієнтовні координати українських об’єктів з прив'язкою до місцевості. Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для передачі розвідданих" , — йдеться в повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років тюрми.