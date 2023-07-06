У Центробанку РФ прокоментували падіння рубля: Плаваючий курс – благо

Курс долара США на Московській біржі вранці 6 липня піднявся вище 93 рублів, євро – вище 102 рублів уперше з 28 березня 2022 року. Китайський юань торгується ближче до 13 рублів, повідомляє Ліга.Фінанси.

Глава Банку Росії Ельвіра Набіулліна пояснила обвал рубля трендами в міжнародній торгівлі і заявила, що ЦБ має інструменти для згладжування короткострокових коливань.

Плаваючий курс – "це благо, яке дозволяє зовнішні зміни, зовнішні шоки легше абсорбувати економіці" , сказала Набіулліна на Фінансовому конгресі Банку Росії в Петербурзі.

За її словами, плаваючий курс може бути волатильним "в умовах шоків", проте "важливо, щоб він не відривався від фундаментальних засад". Спроби штучно підтримувати курс закінчуються періодами глибокої девальвації, додала Набіулліна.

Водночас девальвація рубля несе в собі ризик зростання інфляції, і Центробанк РФ врахує це, ухвалюючи рішення щодо ключової ставки на найближчому засіданні, додала глава російського регулятора. Зараз ставка знаходиться на рівні 7,5%, ЦБ не змінював її з вересня 2022 року.

Російська валюта продовжує обвал після бунту Пригожина. Востаннє на таких рівнях євро та долар були у березні 2022 року після вторгнення Росії в Україну та запровадження міжнародних санкцій.

За півтора тижня після спроби збройного заколоту ПВК "Вагнер" євро та долар подорожчали на 8-9 рублів.

З початку війни, за даними ЦБ РФ, російські громадяни вивели на закордонні рахунки понад $60 млрд, а корпорації лише в зоні євро залишили виторг на $90 млрд. Тепер цей процес знову прискорився.