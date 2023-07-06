З початку року до бюджету надійшло 293 млрд грн від ОВДП — НБУ

На перше півріччя 2023 року уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 293 млрд. грн. в еквіваленті. Загалом за час воєнного стану вдалося залучити 545 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 126,7 млн. грн., $1,7 млрд. і 529,8 млн. євро.

Протягом січня-червня запозичення міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 80 530,8 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики.

Усього з початку повномасштабної війни уряд на первинних аукціонах залучив 347,9 млн. грн., $3,8 млн. і 1,6 млн. євро, а на погашення по ОВДП направлено 340,1 млн. грн., $4,5 млн. і 1,1 млрд. євро.