Лукашенко: Пригожин залишив Білорусь, "вагнерівців" ще немає

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що наразі на території країни немає ні найманців ПВК "Вагнер", ні їхнього ватажка Євгенія Пригожина, повідомляє Європейська правда.

Про це Лукашенко 6 липня заявив під час зустрічі з журналістами іноземних ЗМІ.

"Що стосується Євгенія Пригожина, він перебуває в Пітері. Де він сьогодні вранці...? Може, зранку в Москву поїхав..." , – сказав Лукашенко.

Щодо "вагнерівців" та їхнього місця перебування, він сказав, що бойовики ще також не прибули у Білорусь.

"Наскільки я на сьогоднішній ранок поінформований, бійці ПВК "Вагнер" перебувають у своїх таборах. У постійних таборах, де вони перебували після виведення з фронту на відновлення" , – заявив Лукашенко.

Він також дав зрозуміти, що домовленості про розміщення "вагнерівців" у Білорусі ще немає.

"Будуть вони в Білорусі чи не будуть, у якій кількості – найближчим часом ми розберемося. Ми ховати цю інформацію не будемо. Ми обов'язково проінформуємо про наші подальші взаємини з цим підрозділом" , – запевнив Лукашенко.

Він заявив, що сили "вагнерівців" у Білорусі можуть бути використані "для оборони держави", такою є умова їхнього розміщення.

"Мене абсолютно не хвилює і не турбує, що у нас буде розміщена певна кількість цих бійців. Ба більше, вони будуть розміщені під певні умови. Головна умова: якщо нам потрібно буде задіяти цей підрозділ для оборони держави, він буде задіяний миттєво. І їхній досвід буде затребуваний" , – сказав Лукашенко.

За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії Пригожин мав вирушити у Білорусь.