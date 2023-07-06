ГУР: Росія перебуває на межі громадянської війни

Глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що зараз Російська Федерація перебуває на межі громадянської війни. В інтерв'ю Times він констатував, що тамтешнє суспільство розкололося на дві частини, повідомляє Дзеркало тижня.

"Ситуація вказує саме на те, про що говорила наша служба: РФ перебуває на межі громадянської війни" , - сказав Буданов.

На його думку, для посилення конфлікту всередині країни-агресора не вистачає ще "невеликої внутрішньої справи".

Нагадаємо, голова ГУР МО Кирило Буданов розповів, що ватажка вагнерівців Євгена Пригожина переконали розвернутися від Москви під час його збройного заколоту, натиснувши на його патріотичні переконання. "Кухаря Путіна" переконали, що він "розірве Росію", а Пригожин цього не хотів.

Також Буданов розповів, які два наслідки цього путчу вплинуть на ситуацію в Україні. По-перше, "Вагнер" більше не воюватиме проти нашої країни, по-друге, цей заколот скомпрометував російське військове керівництво.