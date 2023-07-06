Після війни Україна відмовиться від призову в попередньому вигляді — Шмигаль
Україна після завершення війни відмовиться від призову в армію у тому вигляді, як він існував до війни. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді з членами уряду та представниками ЗСУ, повідомляє Укрінформ.
"Основою нашої оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями", - зазначив Шмигаль.
За його словами, Україна має завершити перехід Сил безпеки та оборони на стандарти НАТО "в усіх аспектах: від техніки та зброї до планування і аналізу".
"Ще один компонент Нової української армії – це розвиток ВПК. Україна вже активно нарощує виробництво зброї та техніки. Більше того, запускаємо нові програми та проєкти. Приватний бізнес має стати повноцінним партнером держави у воєнно-промисловому комплексі. Буде створена нова система оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування", - зазначив прем’єр-міністр.
За його словами, на нараді окремо порушувалося питання військово-патріотичного виховання та розбудови системи національного спротиву.
"Ми будуємо нову країну, яка має бути безпечною та захищеною", - підкреслив глава уряду.
Як повідомлялося, участь у нараді взяли віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін та представники ЗСУ.