Fitch оновило рейтинг ПриватБанку

Vіжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings оприлюднило рейтинг ще одного державного бака України - Приватбанку. Оновлений рейтинг опубліковано на сайті агентства, повідомляє Економічна правда.

Так, Fitch підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній та національній валютах державного ПриватБанку відповідно "ССС-" і "ССС", а рейтинги стійкості (VR) - "ССС".

Одночасно Fitch знизило рейтинг державної підтримки GSR Приватбанку із "ссс-" до "немає підтримки" (ns).

"Зниження рейтингу GSR відображає наше переконання, що в разі істотного дефіциту капіталу ПриватБанк, швидше за все, буде працювати в умовах регулятивного капіталу в найближчій перспективі, а не отримувати оперативну надзвичайну підтримку капіталу від держави" , - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що рейтинг дефолту ПриватБанку (РДЕ) в іноземній валюті відображає думку Fitch про те, що дефолт за його пріоритетними зобов'язаннями в іноземній валюті залишається реальною можливістю через війну.

"Проте банк підтримує загалом адекватну ліквідність в іноземній валюті порівняно зі своїми потребами, чому сприяють різноманітні заходи регулювання капіталу та валютного контролю, запроваджені від початку війни для зниження ризиків відтоку депозитів і капіталу та підтримання стабільності й довіри до банківської системи", - підкреслює агентство.

Також зазначається, що діловий профіль Приватбанку та його прибутковість оцінюються значно вище, ніж у його аналогів.

Fitch уточнює що зобов'язання за зовнішнім боргом у ПриватБанку відсутні, а доступної ліквідності банку в іноземній валюті достатньо, щоб покрити 82% клієнтських депозитів в іноземній валюті на кінець першого кварталу 2023 року.

За даними Fitch, ПриватБанк є найбільшим банком в Україні з часткою активів майже 27% від усього банківського сектору на кінець першого кварталу 2023 року з акцентом на роздрібний сектор.