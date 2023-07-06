Зеленський прибув до Болгарії: які зустрічі заплановані

Президент України Володимир Зеленський у четвер прибув з візитом до Болгарії, повідомляє Європейська правда.

За даними сайту flightradar24, болгарський урядовий літак Airbus A-319 вилетів із президентом України на борту з Кишинева об 11:06 і прибув до Софії після 12:04.

Президент Зеленський повідомив про своє прибуття до болгарської столиці у соцмережах.

"Софія. Болгарія. Проведу ґрунтовні переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами" , – написав він у Twitter.

За словами президента, оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація "формули миру" будуть у центрі переговорів.

У четвер, 6 липня, в Софії посилили﻿ заходи безпеки через очікуваний приїзд Зеленського.

Останній візит президента України до Болгарії відбувся 7 років тому, коли главою держави був Петро Порошенко.

Напередодні міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв підтвердив﻿ підготовку візиту Зеленського і додав, що шкодує про витік інформації у ЗМІ.