Зеленський: Путіну дають тільки позитивну інформацію з фронту

Президент Володимир Зеленський вважає, що Володимиру Путіну повідомляють лише позитивну інформацію про події на фронті, тому той перебуває "не в повній інформаційній адекватності", повідомляє Українська правда.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю CNN

"Я вважаю, що він повністю не контролює процеси (керування російською армією в Україні - ред.). Він командує керівниками, і вони бояться втратити посади. Але на середній, нижній ланках – він точно не контролює і не розуміє, що відбувається.

Іноді ми бачимо це чітко: він говорить про міста, які нібито під російським прапором, а вони повністю контролюються н﻿ами. Це свідчить про те, що він перебуває не в повному інформаційному розумінні та адекватності. Йому дають тільки позитивну інформацію. Погану він чути не хоче" , — сказав він.

Зеленський додав, що автократичні лідери, особливо похилого віку, не хочуть отримувати погані емоції, навіть коли йдеться про реальний стан справ.

На його думку, командири підтримали Пригожина під час заколоту, бо він був на полі бою поруч із ними.