Ракетний удар по Львову: в ОВА уточнили інформацію про загиблих (Оновлено)

Внаслідок ракетної атаки РФ по Львову загинули троє жінок 32, 60 і 63 років(з них двоє — це мама і донька), а також 35-річний чоловік, повідомляє Укрінформ.

Уточнену інформацію оприлюднив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Раніше у Львівській ОВА повідомляли про наймолодшу та найстаршу загиблих 21 та 95 років відповідно, втім ці дані не підтвердилися.

За його словами, рятувальники продовжують розбирати завали, там можуть бути люди. Станом на зараз, загиблими є чотири людини.

Руйнувань зазнали понад 30 будинків, більше ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа, зазначив Козицький.