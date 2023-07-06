Ракетний удар по Львову: наймолодшій загиблій був 21 рік, найстаршій — 95

Наймолодшій жертві ракетної атаки РФ по Львову був 21 рік, найстаршій - 95, вона пережила Другу світову війну, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомив﻿ керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила ракета, було лише 21. росія вбиває нашу молодь. Наше майбутнє. Найстаршій загиблій – 95. Жінка пережила Другу світову, але, на жаль, не пережила рашизму" , — повідомив Козицький.

За його словами, рятувальники продовжують розбирати завали, там можуть бути люди. Станом на зараз, загиблими є чотири людини.

Руйнувань зазнали понад 30 будинків, більше ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа, зазначив Козицький.