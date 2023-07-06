Україна націоналізувала літак російської корпорації "Ростех"

Україна націоналізувала літак підсанкційної російської корпорації "Ростех", яка є одним із найбільших виробників військової авіатехніки країни-агресора. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Вищий антикорупційний суд задовольнив ще один позов Міністерства юстиції про передачу у власність України майна підсанкційної російської корпорації "Ростех". Йдеться про вантажопасажирський літак АН-140-100 вартістю майже 150 млн гривень.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення Росії повітряне судно було передано українському держпідприємству "Антонов" для здійснення технічних налаштувань, випробувань та подальшого повернення до РФ.

За даними слідства, російський літак перебував на балансі московського "Авіаційного комплексу ім. С.В. Ільюшина", який входить до структури "Ростеху" і є провідним виробником військової авіатехніки РФ.

Саме ця компанія постачає бойові літаки для армії Росії, яка воює проти України.

Слідчі СБУ розслідують дії керівництва цієї компанії за ст. 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території чи державного кордону України).