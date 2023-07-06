У Львові під час атаки були зачинені щонайменше 10 укриттів — МВС

У Львові під час російського ракетного удару вночі 6 липня щонайменше 10 укриттів були зачинені.﻿ Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Укрінформ.

"Отримали інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів у Львові під час нічного обстрілу. Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені" , - зазначив Клименко.

Він нагадав, що поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

"Винні мають бути притягнені до відповідальності" , - наголосив очільник МВС.

Уночі 6 липня росіяни завдали﻿ ракетного удару по Львову, поціливши по об'єкту критичної інфраструктури і житловому будинку. Внаслідок атаки сталося руйнування 3-го та 4-го поверхів чотириповерхового житлового будинку.