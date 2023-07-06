ЗАЕС – не Чорнобиль. У НАН заспокоїли панікерів

Порівнювати можливий теракт на ЗАЕС із Чорнобильською аварією як мінімум некоректно. Це переважно пов'язано з тим, що ЗАЕС не працює, і там залишилися інші продукти поділу, в іншому стані. Про це розповів доктор технічних наук, фізик-ядерник Володимир Борисенко, повідомляє РБК-Україна.

"Якщо згадати Чорнобильську станцію, вибухнув блок - там було ~200 тонн палива. А тут 3 тисячі. Тому коли хтось порівнює, то каже, що на ЗАЕС палива у 15 разів більше, тому нібито й наслідки будуть у стільки разів гірші". Але так порівнювати не можна, бо це зовсім інший стан, там інші продукти поділу залишилися, в іншому тепловому стані. Це порівняння зовсім не коректне. Тому так казати не можна" , - пояснив учений.

Він зазначив, що максимально, якби станція працювала, то тоді можна було б очікувати на якісь сценарії на зразок Чорнобильської - хоча це було б у десятки разів менше, було б щось на зразок Фукусімської - радіація виходила б у різні боки, з вітром кудись переносилася, але у навколишнє середовище потрапило б однаково в сто разів менше (радіоактивних речовин – ред.), ніж за Чорнобиля.