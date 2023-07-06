У МЗС відповіли США на заклики до реформ для вступу в НАТО

У Міністерстві закордонних справ у відповідь на заклик Білого дому до проведення Україною реформ задля членства у НАТО закликали реформувати ставлення Заходу до Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві речника МЗС України Олега Ніколенка у четвер.

"Звернули увагу на заяву речниці Білого Дому про необхідність проведення Україною реформ, аби відповідати стандартам НАТО, перші ніж приєднатися до Альянсу" , – заявив Ніколенко.

Він підкреслив, що США – провідний союзник України у протидії збройній агресії Росії, тому Київ надзвичайно вдячний всім американцям, які підтримують Україну.

Ніколенко наголосив, що, окрім України, зараз в світі немає жодної іншої країни, яка би проводила таку кількість реформ в умовах масштабної війни на своїй території. Докорінні внутрішні перетворення в Україні, за його словами, невідворотно продовжуватимуться.

"Водночас вважаємо, що одна реформа у світі залишається незавершеною. Це – ставлення Заходу до ролі Росії в архітектурі євроатлантичної безпеки" , – заявив Ніколенко.

За його словами, щойно українські партнери будуть розглядати питання членства України в НАТО без озирання на Москву, стане очевидним, що "надання Україні запрошення до членства в Альянсі вже на цьому етапі відповідає безпековим інтересам союзників, стане важливим кроком задля відновлення миру в Україні і Європі загалом та унеможливлення повторення російської агресії в майбутньому".

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час пресбрифінгу в середу заявила﻿, що країни-члени НАТО приймуть рішення щодо членства України в Альянсі після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам.