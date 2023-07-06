ЗСУ мають успіхи на Таврійському напрямі - Тарнавський

Протягом доби українські воїни виконали 1293 вогневі завдання на Таврійському напрямі. Знищили та поранили майже три роти росіян. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку триває просування Сил оборони вперед і звільнення наших територій. Воїни досягають успіху" , - пише Тарнавський.

За останню добу втрати ворога склали вбитими та пораненими понад три роти.

Також було знищено 47 одиниць військової техніки росіян, зокрема: