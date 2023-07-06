ЗСУ мають успіхи на Таврійському напрямі - Тарнавський

ЗСУ мають успіхи на Таврійському напрямі - Тарнавський
Фото: Міноборони України

Протягом доби українські воїни виконали 1293 вогневі завдання на Таврійському напрямі. Знищили та поранили майже три роти росіян. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку триває просування Сил оборони вперед і звільнення наших територій. Воїни досягають успіху" , - пише Тарнавський.

За останню добу втрати ворога склали вбитими та пораненими понад три роти.

Також було знищено 47 одиниць військової техніки росіян, зокрема:

  • 6 танків;
  • 3 ББМ;
  • 4 гармати Д-30;
  • гармата 2С5 "Гіацинт-С";
  • 4 БПЛА "Zala";
  • БПЛА "Supercam";
  • 2 самохідні артилерійські установки "Акація";
  • гаубиця "Мста-С";
  • комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М";
  • зенітний ракетний комплекс "Бук";
  • РЛЗ "Зоопарк";
  • 2 станції РЕБ;
  • автомобільна техніка.
  • 5 складів боєприпасів ворога.

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