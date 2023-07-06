ЗСУ мають успіхи на Таврійському напрямі - Тарнавський
Протягом доби українські воїни виконали 1293 вогневі завдання на Таврійському напрямі. Знищили та поранили майже три роти росіян. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"На Таврійському напрямку триває просування Сил оборони вперед і звільнення наших територій. Воїни досягають успіху" , - пише Тарнавський.
За останню добу втрати ворога склали вбитими та пораненими понад три роти.
Також було знищено 47 одиниць військової техніки росіян, зокрема:
- 6 танків;
- 3 ББМ;
- 4 гармати Д-30;
- гармата 2С5 "Гіацинт-С";
- 4 БПЛА "Zala";
- БПЛА "Supercam";
- 2 самохідні артилерійські установки "Акація";
- гаубиця "Мста-С";
- комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М";
- зенітний ракетний комплекс "Бук";
- РЛЗ "Зоопарк";
- 2 станції РЕБ;
- автомобільна техніка.
- 5 складів боєприпасів ворога.