Чому австрійський Raiffeisen відкладає вихід з Росії

Raiffeisen Bank International відкладає свої плани щодо виходу з російського ринку. Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох співрозмовників, знайомих із його позицією, повідомляє Новое время.

Raiffeisen планував до вересня виділити свій російський бізнес, який забезпечує платіжну систему для сотень компаній через тиск з боку європейських регуляторів.

За словами співрозмовників видання, Австрія та RBI опираються тиску регуляторів, сподіваючись, що війна в Україні скоро закінчиться.

Тим часом австрійські офіційні особи посилюють захист RBI у Європі та Вашингтоні, заявляючи, що підвищена увага до нього несправедлива. Про це агентству розповіли дві людини, знайомі з думками в уряді.

За словами співрозмовників, хоч Австрія і підтримує Україну публічно, бажання повністю розривати відносини з РФ немає.

RBI ще не виклав свій план наглядовим органам Європейського центрального банку (ЄЦБ), повідомили два співрозмовники агентства, поінформовані про його відносини з центральним банком. Це робить вихід Raiffeisen із РФ до вересня цього року малоймовірним.

Також співрозмовники агентства зазначають, що банк хоче дочекатись схвалення ЄЦБ, перш ніж просити у своїх акціонерів зелене світло.

Також для виходу з ринку RBI знадобиться схвалення російського центрального банку, міністерства фінансів і, у разі продажу, — Володимира Путіна.

Раніше повідомлялося, що Європейський центробанк закликав групу Raiffeisen якнайшвидше піти з російського ринку.

Раніше повідомлялося, що Raiffeisen продовжує роботу над потенційними угодами, які можуть призвести до продажу або відділення Райффайзенбанку Росія.

Як повідомляли австрійські ЗМІ, Raiffeisen Bank International може обміняти свої активи в РФ на австрійські активи Ощадбанку Росії.