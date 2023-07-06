Росія не здогадується, де буде наш головний прорив — спікер ЗСУ

Російські окупанти не здогадуються, де буде головний прорив Збройних Сил України під час наступу на Бердянськ та Мелітополь, а тому постійно перекидають підрозділи на різні напрямки, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

За його словами, ситуація на фронті динамічна та контрольована — на ділянках наступу ЗСУ противник зосереджений на недопущенні просування українських воїнів.

"Незважаючи на ретельне мінування територій, у нас чіткий план наступу. Продовжуємо закріплюватися. Завдаємо вогневого ураження, готовність номер один до продовження наступу" , — сказав Шершень.

Він зазначив, що за добу росіяни втратили 116 людей убитими та 190 пораненими, знищено 47 одиниць озброєння та техніки.