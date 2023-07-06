МАГАТЕ просить додатковий доступ до реакторів ЗАЕС – Гроссі

Присутні на Запорізькій АЕС експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) запросили в російської окупаційної адміністрації доступ до дахів третього та четвертого енергоблоків з метою перевірки інформації про наявність вибухових пристроїв там, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

"Експерти МАГАТЕ запросили додатковий доступ, необхідний для підтвердження відсутності мін або вибухових речовин на об'єкті. Зокрема, необхідним є доступ до дахів реакторних блоків № 3 та 4, а також доступ до частин турбінних залів і деяких частин системи охолодження станції" , - сказав він.

За словами Гроссі, присутні на АЕС експерти МАГАТЕ "протягом останніх днів і тижнів" інспектували окремі частини станції, у тому числі деякі ділянки по периметру великого водоймища-охолоджувача, а також здійснювали регулярні обходи території. Під час цих інспекцій ними не було виявлено видимих ознак наявності мін або вибухових речовин.

Гендиректор МАГАТЕ підкреслив важливість перевірки командою Агентства усієї території ЗАЕС.

"З огляду на зростання військової напруженості та активності в регіоні, де розташована ця найбільша атомна електростанція, наші експерти повинні мати можливість перевірити факти на місці. Їхні незалежні та об'єктивні звіти допомогли б прояснити поточну ситуацію на майданчику, що має вирішальне значення в такий час, коли лунають непідтверджені звинувачення і зустрічні звинувачення" , - сказав Гроссі.

Гендиректор заявив, що команда МАГАТЕ не повідомляла про будь-які нещодавні обстріли або вибухи, додавши, що російська військова присутність на об'єкті залишається незмінною.

Окремо команда МАГАТЕ повідомила, що єдина головна зовнішня лінія електропередач напругою 750 кіловольтів (кВ) була знову підключена до ЗАЕС, приблизно через 12 годин після того, як 4 липня вночі вона була раптово відключена, що змусило станцію залежати від резервних джерел живлення.