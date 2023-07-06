Стало відомо, наскільки зросла середня зарплата в Україні

2023 року середня заробітна плата в Україні зросла до 16,5 тис. грн. Про це повідомив найбільший український портал з пошуку роботи Work.ua, повідомляє Новое время.

До кінця минулого року ринковий рівень зарплат тримався на рівні 15 тис. грн. У першому кварталі цього року він зріс до 16 тис. грн, а влітку вже становить 16,5 тис. грн.

За офіційними даними Пенсійного фонду, у березні 2023 року середня зарплата в Україні становила 13,4 тис. грн.

Зарплата в Україні має тенденцію до зростання, яке загалом становить 10%. Найбільше зростання середніх зарплат цього року відбулося у психологів (80%), офіціантів (50%), охоронців (33%) та кухарів (33%).

Раніше повідомлялося, що в Україні перестали знижуватись реальні зарплати, оскільки зросла конкуренція за робочу силу.

Також доходи домогосподарств підтримують індексація пенсій та виплати у бюджетному секторі.