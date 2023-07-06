Окупанти допускають до роботи на ЗАЕС некомпетентний персонал із РФ — Енергоатом

Російські окупанти довіряють управління Запорізької АЕС недосвідченим фахівцям із Росії, які зовсім не мають необхідних знань та навичок. Про це йдеться в заяві Енергоатому, повідомляє ЛігаБізнес.

Так, начальником зміни одного з енергоблоків призначено працівника Балаківської АЕС (РФ), який має досвід роботи лише сім місяців. Ця посада потребує значно більшого досвіду, оскільки передбачає оперативне керування реактором.

Цими діями окупанти в черговий раз наражають світ на небезпеку. Через некомпетентність і недосвідченість російського персоналу загроза безпечної експлуатації Запорізької АЕС тільки зростає.

"А значить — необхідно якнайшвидше повернути контроль над станцією її законному оператору — Енергоатому" , — заявляють у компанії.

Кваліфікований український персонал ЗАЕС, який роками забезпечував роботу станції, продовжує зазнавати тиску, залякування та шантажу з боку російських ядерних терористів, додають в Енергоатомі.