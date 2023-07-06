У Макіївці ЗСУ знищили склад з снарядами і ракетами до "Градів" — Міноборони
В окупованій Макіївці Донецької області ЗСУ знищили великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів та ракет для реактивних систем залпового вогню "Град".
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Це яскравий приклад ефективної роботи українських артилеристів, які нанесли вогневе ураження, та аеророзвідників, котрі корегували удар", — повідомила вона.
За її словами, за минулу добу знищено 6 складів боєприпасів на Таврійському напрямку.
"Це наша відповідь на лобові штурми ворога. Ми наносимо ефективні, болючі точкові удари, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів та пального раніше чи пізніше стане фатальною. В сучасній війні логістичні цілі є ключовими", — зазначила Маляр.