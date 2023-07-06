Україна повернула 32 млн грн, які розікрали урядовці Януковича — НАБУ

У дохід держави повернуто понад 32 млн грн збитків, завданих внаслідок зловживання службовим становищем колишніми посадовими особами Міністерства екології та природних ресурсів. Про це йдеться у заяві НАБУ, повідомляє Ліга.Фінанси.

За даними слідства, у 2011-2012 роках Мінприроди закупило послуги програмного забезпечення для проведення моніторингу довкілля із використанням технологій дистанційного зондування Землі.

Однак таке програмне забезпечення фактично не розроблялося, а його функціонал виконувався іншими ліцензійними програмними продуктами зі значно нижчою вартістю.

У лютому 2023 року НАБУ та САП повідомили про підозру колишнього заступника міністра – керівника апарату Міністерства екології та природних ресурсів України 2010-2013 років, а також двох громадян Австрії, яким додатково інкриміновано відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

"19 червня 2023 року стороною захисту відшкодовано всю суму завданих збитків у сумі понад 32 млн грн (які зараховані на державний казначейський рахунок), а 4 липня 2023 року справу направлено до суду" , – поінформували в НАБУ.

У 2011-2012 роках Мінприроди очолював Микола Злочевський.