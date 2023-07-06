Зеленський відвідає Туреччину перед самітом НАТО – ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський напередодні саміту НАТО у Вільнюсі відвідає Туреччину для зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє Європейська правда.
Про це пише турецьке видання Sabah.
Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня. 6 липня президент Зеленський перебуває з візитом у Болгарії.
За інформацією видання, Зеленський і Ердоган зустрінуться у Стамбулі.
Візит відбудеться напередодні завершення дії "зернової угоди" 17 липня.