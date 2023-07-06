Зеленський відвідає Туреччину перед самітом НАТО – ЗМІ

Зеленський відвідає Туреччину перед самітом НАТО – ЗМІ
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський напередодні саміту НАТО у Вільнюсі відвідає Туреччину для зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє Європейська правда.

Про це пише турецьке видання Sabah.

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня. 6 липня президент Зеленський перебуває з візитом у Болгарії.

За інформацією видання, Зеленський і Ердоган зустрінуться у Стамбулі.

Візит відбудеться напередодні завершення дії "зернової угоди" 17 липня. 

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