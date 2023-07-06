Міжнародні правозахисники звинуватили Україну через касетні боєприпаси

Міжнародні правозахисники з Human Rights Watch заявили, що ЗСУ причетні до начебто застосування касетних боєприпасів, що призвело до жертв серед цивільного населення, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в заяві Human Rights Watch.

"Нове дослідження Human Rights Watch виявило, що українські ракетні обстріли касетними боєприпасами підконтрольних Росії територій в Ізюмі та його околицях на сході України протягом 2022 року призвели до численних жертв серед українського цивільного населення" , — йдеться в повідомленні.

В HRW підрахували, що внаслідок удару по окупованому Ізюму, загинуло щонайменше 8 цивільних осіб, ще 15 отримали поранення, однак загальна кількість загиблих та поранених може бути більшою.

Правозахисники повідомили, що 6 червня звернулись до міністра оборони України з коротким викладом своїх висновків та проханням про зустріч. В Міноборони відповіли письмово, що "касетні боєприпаси не використовувалися в межах або навколо міста Ізюм у 2022 році, коли воно перебувало під російською окупацією".

При цьому у HRW нагадали, що відповідно до Женевських конвенцій 1949 року, які застосовуються до "збройного конфлікту" в Україні, всі сторони зобов'язані розслідувати і належним чином переслідувати військові злочини, скоєні їхніми силами або на їхній території.

В організації також застерегли США від передачі касетних боєприпасів Україні. "Передача цієї зброї неминуче призведе до довготривалих страждань цивільного населення і підірве міжнародний осуд її використання" , - зазначили правозахисники.

У Human Rights Watch також визнали, що й російські війська використовують касетні боєприпаси.

"Обидві країни повинні припинити використання цієї зброї невибіркової дії, і жодна країна не повинна постачати касетні боєприпаси через їхню передбачувану небезпеку для цивільного населення" , - говориться у повідомленні.

Раніше CBS News з посиланням на неназваних американських посадовців повідомив﻿, що США вже цього тижня можуть ухвалити рішення про передачу Україні касетних боєприпасів.