Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Фінляндія вирішила сьогодні, 6 липня, оголосити про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійде, зокрема, зенітне озброєння, повідомляє РБК-Україна.

"Фінляндія поставить Україні більше військової техніки. Президент Республіки ухвалив рішення з цього питання 6 липня 2023 року на пропозицію уряду" , - йдеться у повідомленні уряду Фінляндії.

Зазначається, що це буде 17-те постачання військової техніки в Україну, зокрема зенітне озброєння та боєприпаси.

З оперативних причин і для забезпечення того, щоб доставка досягла місця призначення, більш детальної інформації про зміст допомоги, спосіб доставки або його розклад не буде опубліковано.

Скільки всього фінансів надала Фінляндія на військову допомогу Україні

Заміна оборонної техніки в цьому пакеті коштуватиме Фінляндії приблизно 105 мільйонів євро.

Загальна вартість усіх представлених на даний момент пакетів військової техніки складає близько 1,2 мільярда євро. При ухваленні рішення щодо додаткової допомоги враховувалися як потреби України, так і ресурси Сил оборони.