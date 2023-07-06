Ракетний удар по Львову: з-під завалів дістали тіло п'ятої жертви

З-під завалів зруйнованого внаслідок ракетного удару РФ будинку у Львові дістали тіло 5 жертви. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"На жаль, кількість загиблих через нічний ракетний удар по Львову зросла до п'яти. З-під завалів дістали тіло жінки. Щирі співчуття рідним. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії" , - повідомив Козицький.

Також станом на 14:46 у МВС повідомили, що кількість постраждалих на місці ворожого удару збільшилася до 40 осіб.

За словами голови ОВА, пошкоджено 30 будинків, близько 50 авто, вибито десятки вікон, 11 гуртожитків двох навчальних закладів, де знаходилися внутрішньо переміщені особи, дитячий будинок №1 та санаторна школа.

Козицький уточнив, що основного удару окупанти завдали житлової багатоповерхівки – цей будинок фактично зруйнований і біля нього ще критично постраждали 6 будинків.

До ліквідації наслідків події від ДСНС залучено 169 осіб, 30 одиниць техніки та 2 кінологічні розрахунки.